شكرا لقرائتكم خبر عن بأغانٍ عربية وأجنبية.. "سديم باند" تبهر جمهور الإسكندرية بمهرجان الصيف (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت فرقة سديم باند، حفلاً كبيرًا غنائيًا كبيرًا بمكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات المهرجان الصيفى، الذى يمتد حتى 31 أغسطس الجارى، بمشاركة عدد من نجوم الغناء فى مصر والدول العربية والأجنبية.

تعد مشاركة سديم فى المهرجان الصيفى هى الأولى وقدمت مجموعة من الأغانى العربية والأجنبية الخاصة بهم، ومن المقرر طرحها فى ألبوم غنائى قريبا.

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قدمت الفرقة خلال الحفل أغنيات "بلوتو" و"تروماى" و"جنيه وربع" وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما تميزت "سديم" فى تقديم 7 أغنيات بالإنجليزية بتوزيع متفرد، من بينها أغنيات "Jazz" و"funky" و"deep house"، وذلك خلال الحفل الذى رفع لافتة كامل العدد.

يذكر أن "سديم" فرقة غنائية مستقلة تأسست عام 2016 من الشباب المحب للموسيقى والغناء، وتستخدم الفرقة أنواع موسيقية مختلفة وتقنيات غناء متعددة للمزج بين الثقافات المختلفة.