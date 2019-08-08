شكرا لقرائتكم خبر عن بـ13 أغنية.. خليفة يطلق ألبومه الأول "أتحداك" بتوقيع رامى جمال والمالكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ المطرب الشاب خليفة رحلته الغنائية فى مصر بدخول "دسم" عبر ألبوم غنائي يضم في جعبته 13 أغنية، يستعد لإطلاقها بشكل فيديو كليبات مصورة خلال الفترة المقبلة، واختار له اسم "اتحداك".

وانتهى خليفة من تصوير قرابة نصف أغنيات الألبوم، منها "بوسيلي روحك" و"متشغلش بالك" و"ست الستات" و"حبونا لما احتاجونا"، ويتعاون خلال مشروع ألبومه المنتظر مع نخبة من صناع الأغنية المصرية، منهم رامي جمال وأحمد المالكي ومونتي ومحمد عاطف.

"ست الستات" من كلمات عمرو المصري، ألحان وتوزيع مونتي.

"ماعاش اللي يكسرني" من كلمات محمد عاطف، ألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد امين.

"جه عليا" من كلمات محمود عبدالله، ألحان محمدي، توزيع أحمد أمين.

"يوم حزين" من كلمات أحمد المالكي، ألحان وتوزيع مونتي.

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"عيش" من كلمات إبراهيم شتا، ألحان وتوزيع مونتي، والأغنية عبارة عن ديو غنائي بين المطرب خليفة و المطربة الصاعدة مي حسين.

"فارق عن الناس" من كلمات إبراهيم شتا، ألحان علي نور، توزيع مونتي.

"متشغلش بالك"من كلمات إبراهيم شتا، ألحان معز علي، وتوزيع مونتي.

"بوسيلي روحك" من كلمات إبتسام محروس، ألحان وتوزيع مونتي.

"حبونا لما إحتاجونا" من كلمات وألحان وتوزيع مونتي.

"غالي" من كلمات احمد عبد النبي، ألحان وتوزيع مونتي.

"غايب حبيبي" كلمات إبراهيم شتا، ألحان وتوزيع مونتي.