شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يغنى فى استاد القاهرة .. 13 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان تامر حسنى، لإحياء إحدى أكبر حفلاته الغنائية فى العاصمة، والتى يطل خلالها من قلب استاد القاهرة، وذلك مساء الثلاثاء 13 سبتمبر المقبل.

وفاجأ تامر حسني جمهوره بصدمتين متتاليتين مؤخرًا، أولاهما انسحابه من الموسم الثالث لبرنامج ذا فويس كيدز، والثانية خروج فيلمه الجديد المنتظر "الفلوس" من سباق أفلام عيد الأضحى المبارك، وهو الفيلم الذى عرف فيما مضى باسم "كل سنة وانت طيب"، ويشارك خلاله البطولة مع زينة وخالد الصاوي وظهور مميز للنجم احمد السقا.

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