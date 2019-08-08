شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. غياب النجوم فى عزاء طليقة سيد زيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم مساء اليوم الخميس، عزاء السيدة زهيرة أحمد عاشور طليقة سيد زيان بمسجد الحامدية الشاذلية، إلا أن لافتة العزاء حملت اسم حرم اللواء جمعة الشوان.

وتلقى عزاء الراحلة أولاد الفنان سيد زيان بجوار أولاد اللواء جمعة الشوان وشهد العزاء غياب نجوم الفن تمامًا فلم يحضر سوى الفنان اشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وماضى توفيق الدقن، والفنان محمد الكحلاوى.

وتوفيت طليقة سيد زيان، بعد صراع مع المرض، عقب تدهور حالتها الصحية، وأقيمت الجنازة يوم الأربعاء الماضى من مسجد آل رشدان.

يذكر أن الفنان الراحل سيد زيان أشتهر بأعماله الفنية طوال فترة الثمانينيات والتسعينيات والتى تعدى علامات بارزة فى مسيرته الفنية، وكان أبرز مسرحياته البرشوت، واحد لمون والثانى مجنون، سائق التاكسى ،العسكرى الأخضر، الفهلوى، القشاش، سيدتى الجميلة ، الغبى وأنا، لعبة جواز، أما أبرز أفلامه كانت، البيه البواب، المتسول،غريب فى الميناء ، الجراج، السكاكينى، مدرسة المشاغبين، بنت اسمها محمود.

أما اللواء "جمعة الشوان" أسمه الحقيقى أحمد محمد عبد الرحمن الهوان، وهو عميل مزدوج لجهاز المخابرات العامة المصرية بعد نكسة 1967، ويعتبر من أهم العملاء الذين شهدهم صراع المخابرات المصري الإسرائيلي، وبرز دوره من خلال مسلسل دموع في عيون وقحة باسم جمعة الشوان من إنتاج التلفزيون المصري ومن بطولة النجم عادل امام.

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