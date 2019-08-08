شكرا لقرائتكم خبر عن كيف هنأ النجوم جمهورهم بمناسبة عيد الاضحي المبارك زمان قبل السوشيال ميديا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص النجوم والمشاهير كل عام على مشاركة جمهورهم ومتابعيهم الاحتفال بكافة المناسبات مثلما يحدث حالياً مع عيد الاضحي المبارك من خلال وسائل السوشيال ميديا المختلفة سواءا كان فيس بوك أو تويتر وانستجرام.

ولكن قبل السوشيال ميديا اقتصرت وسيلة الظهور من جانب النجم إلى جمهوره على شاشة التليفزيون المصري من خلال ماسبيرو مثلما يظهر خلال هذا الفيديو الذي يتضمن رسائل من نجوم بحجم يسرا وفردوس عبد الحميد ومحمد صبحي بالإضافة إلى الراحل محمود عبد العزيز بمناسبة عيد الاضحي المبارك.

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