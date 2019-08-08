شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المذيع الكويتى على نجم ورسالة إنسانية للجمهور تكشف عن مدى قوة شخصيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المذيع الكويتى على نجم التعبير عن رأيه فى التعاملات الإنسانية بشكل يعزز الثقة بالنفس ويوضح مدى قوة الشخصية واحترام الذات، وجاء ذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصى إنستجرام كانت بدايته بعض الكلمات المؤثرة منها: ما راح أشكرك على حسن جمايلك ولا شكراً على شىء جميل أنت سويتلى إياه فى حياتى، أنا أستاهل أن تراعينى وتحبنى لإنى لو ما كنت أستاهل ما كنت عطيتنى هذا الحب بقناعة تامة.

وتابع: ما راح أشكر أحد اهتم فينى أو حبنى لأن لو ما استاهل ما كان قدملى كل هذا بدون ما أطلب.

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واختتم: ولكن شكرًا على إلى ما توقعته، وكانت جميع الكلمات مؤثرة فى نفوس كل من سمعها وتفاعل معها خاصة جملة النهاية التى أعاد كتابتها فى التعليقات الكثير من المتابعيه بالإضافة إلى شدة تأثرهم كل معبراً بكلماته الخاصة.

ويعتبر على نجم من أكثر مذيعين الراديو نجاحاً وشهرة فى الكويت بشكل خاص ودول الخليج بشكل عام، ومن أكثر المؤثرين فى مواقع التواصل بإيجابية.

يحبه الكثيرين وينتظر الجميع مثل هذا الفيديو ليقدم لهم النصائح الإيجابية وكيفية تعزيز الذات وزيادة الثقة بالنفس كما هو المعتاد من على نجم مع متابعيه فى كافة وسائل التواصل.