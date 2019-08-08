شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرح أصالة "نكتة بايخة".. مجد القاسم: أنا أول واحد يعمل أغنية بهذا الاسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الفنانة أصالة، منذ أيام، أغنية بعنوان "نكتة بايخة" عبر موقع يوتيوب ضمن آخر ألبوماتها وأثير الكثير من الجدل، بسبب وجود أغنية تحمل نفس الاسم للفنان مجد القاسم وكانت اسمًا لألبومه الذى طرحه منذ عام، البعض رأى الأمر اقتباسًا وآخرون فسروه على أنه توارد أفكار.

الفنان مجد القاسم علق على الأمر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قائلا: "إنه أول واحد يطرح أغنية بعنوان "نكتة بايخة" وهو اسم الألبوم الذى طرحته منذ عام تقريبا وفوجئت بأغنية أخرى تحمل نفس الاسم".

وتمنى مجد القاسم التوفيق للفنانة السورية أصالة، قائلا: "فى النهاية أتمنى التوفيق للفنانة أصالة وكل واحد ينال حظه من النجاح".

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من ناحية أخرى، يستعد المطرب مجد القاسم لطرح أول أغانى ألبومه الجديد، والتى تحمل اسم الألبوم "باقة ورد"، كلمات صلاح عطية، وألحان مجد القاسم، وتوزيع ريمون فايق.

الأغنية تحمل طابعا رومانسيا بلهجة تجمع بين السورى واللبنانى والمصري، ومن كلماتها: "راح اقدم لك باقة.. ورد ياملاك.. وماشى ع الأرض ياقمره.. مضوية الليل وشمس اللى مدفيه البرد، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة".