شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة انفصال جورج كلوني وأمل علم الدين بسبب إنفاقه المتزايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من فترة لأخرى تزعم العديد من التقارير انفصال أمل علم الدين عن زوجها جورج كلوني، الأمر الذى ازداد خلال الفترة الأخيرة مثلما حدث مؤخرًا مع أحد التقارير المنشورة التي أكدت أن أمل علم الدين باتت تشعر بضيق شديد من زوجها بسبب تصرفاته الأخيرة وتحديدًا إنفاقه التي تراه مبالغ فيه حيث ينفق نجم هوليود بشكل كبير للغاية على مظهره والتحف الذي يقتنيها وهو ما لا تحبه المحامية الشهيرة وفقًا لموقع Gossip Cop الذى نشر خبر يفيد بذلك.

موقع ibtimes نفى كل التقارير التي زعمت ذلك مؤكدًا خلال سطوره أن الأمر لا يعد سوى شائعة جديدة من الشائعات التي تلاحق الثنائى الذى يعتبر من أشهر الثنائيات حول العالم مثلما حدث فى وقت سابق حين انتشر خبر مفاده أن النجم الشهير لديه طفل من صديقة كان يواعدها فى بداية معرفته بـ أمل علم الدين قبل سنوات ما تسبب في أزمة كبيرة دفعت أمل للمطالبة بالانفصال.

Advertisements



جورج كلوني وامل علم الدين