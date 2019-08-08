بالفيديو| أمينة خليل تتحدث عن عمها "أسطورة الجاز" في "أسرار النجوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قالت الفنانة أمينة خليل، إن علاقتها بعمها "أسطورة الجاز" الموسيقار يحيى خليل، قوية جدًا، إذ تعتبره بمثابة والدها الثاني.
وأضافت في حوارها مع برنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه المذيعة إنجي علي عبر أثير "نجوم إف إم": "طبعا كنت بحضر حفلاته ومازلت كل ما بقدر بحضرله حاجة في الأوبرا، ويحيى بيتفرج على كل أفلامي ومسلسلاتي، وكان معايا في تصوير فيلم 122".
وتابعت أمينة "العالم بيشوفوا يحيى خليل أسطورة الجاز، أنا شايفاه عمي ووالدي التاني، طول عمري من وأنا صغيرة كان يديني اسطوانات عليها موسيقى وحفلات وأنواع مختلفة بيحاول يثقفني مش يجبرني على إني لازم أحب الجاز، لأ كان بيخليني أعرف الموسيقى بأنواعها".
يُذكر أن الفنانة أمينة خليل شاركت في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "قابيل" إخراج كريم الشناوي، بطولة محمد ممدوح ومحمد فراج وعلي قاسم.
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