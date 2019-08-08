بالفيديو| أمينة خليل عن "السوشيال ميديا": استخدامها محتاج "شوية" ذكاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استضافت المذيعة إنجي علي في حلقة اليوم الخميس 8 أغسطس من برنامجها "أسرار النجوم" المُذاع على إذاعة نجوم إف إم، الفنانة أمينة خليل.

وتحدثت أمينة عن رأيها في وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها، قائلة "السوشيال ميديا في رأيي هي سلاح ذو حدين، على اد ما تخليكي تقربي من الناس اللي حواليكي ومن ملايين في العالم كله، بس ممكن تبقى مزيفة".

وتابعت "السوشيال ميديا طول الوقت بتخللي الناس تدخل اوي جوا حياتك، وتحسي انك مضطرة تحطي صورك عايزة الناس تعمل لايك ويبقى عندك متابعين اكتر، وفي رأيي الموضوع الموضوع محتاج شوية ذكاء".

جدير بالذكر أن أمينة خليل شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "قابيل" إخراج كريم الشناوي، بطولة محمد ممدوح ومحمد فراج وعلي قاسم.