بالفيديو| من المدينة المنورة.. ماجد المصري يهنئ جمهوره بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شارك الفنان ماجد المصري متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" بفيديو جديد من المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

وكتب ماجد في تعليقه على الفيديو مهنئًا جمهوره بعيد الأضحى "كل سنة وأنتم طيبين من أطهر مكان في العالم (المدينة المنورة)".

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان ماجد المصري، كان مسلسل "زلزال" الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، بمشاركة الفنان محمد رمضان والفنانة حلا شيحة.

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