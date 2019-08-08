محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الحساب الرسمي لمهرجان الفيلم الهندي، بموقع "إنستجرام" فيديو للنجم العالمي "شاروخان"، أثناء رقصه بعد تكريمه بجائزة أحسن ممثل. وظهر شاه روك خان على المسرح وهو يرقص مع جمهوره وسط تفاعل وصيحات محبيه. وكان النجم العالمي شاروخان قد فاز -أمس الأربعاء- بجائزة أفضل ممثل (الأداء المتميز) من مهرجان الفيلم الهندي بملبورن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو - شاروخان يرقص في حفل تكريمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.