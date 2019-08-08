شاهد.. كواليس تصوير "إنساي" لـ محمد رمضان وسعد لمجرد

طرح الفنان محمد رمضان الجزء الأول من كواليس تصوير كليب "إنساي"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و يشاركه في الغناء الفنان المغربي سعد لمجرد. "إنساي" من كلمات وألحان سعد لمجرد، والكليب من إخراج حسام الحسيني. والكليب من إخراج حسام الحسيني. يذكر أن الفنان محمد رمضان يشارك في بطولة فيلم جديد، بعنوان مؤقت "شبح النيل"، من المقرر عرضه بتقنية 3d، وتدور Advertisements أحداث الفيلم أحداث الفيلم في إطار رعب وإثارة. جدير بالذكر، أن الفنان سعد لمجرد طرح أخيرًا كليب "نجيبك نجيبك"، كلمات محمود برحيل، ألحان محمد نوبال، توزيع دي جي فان، إخراج حكيم غراب، كما تخطى الكليب حاجز الـ13 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع "يوتيوب".

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