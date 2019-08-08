أشاد المطرب الكبير هاني شاكر، بالمطربة الشابة ياسمينا العلواني، قائلًا إنها تمتلك موهبة وصوتا مختلف ومميزا وجميلا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج "رأي عام، عبر شاشة "TEN"، أنه يحب مساعدتها، ومساعدة الفنانين الصاعدين عمومًا، مثلما حصل على المساعدة في فترة التسعينات:"بحب آخهم معايا في حفلاتي، عشان الجمهور يسمعهم ويحكم عليهم".
وتابع، أنه أحب صوت ياسمينا، وأصر على تقديمها للجمهور: "هي من الأصوات الجميلة الحلوة اللي تخش القلب وربنا يوفقها في رحلة الكفاح، لأن التواجد في الزمن ده
وواصل: "ياسمينا عاوزة تغني مش عاوزة ترقص ولا تعمل مناظر، زي ما بنشوف مناظر كتيرة، مش مطربة فيديو كليب، وللأسف الزمن ده زمن الميديا والصورة والشو".
ورد "شاكر"، على النجمة الإماراتية أحلام التي وصفت صوتها بـ"المستعار"، قائلًا: "أنا مشفتش كده الصراحة، وأعتقد إن الفترة الجاية هتعمل شغل حلو والجمهور وهيشوف إن صوتها جميل ومميز مش مستعار".
كانت هذه تفاصيل خبر هاني شاكر مشيدا بـ"ياسمينا": "عاوزة تغني مش ترقص ولا تعمل مناظر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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