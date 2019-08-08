قالت المطربة الشابة ياسمينا العلواني، إنها تسمع أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، منذ طفولتها، مضيفةً: "أول حاجة عملتها في حياتي إني كنت بغني، بابا قال كده".
وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد،مقدم برنامج "رأي عام، عبر شاشة "TeN"، أن والدها يمتلك صوتًا رائعًا، مشيرةً إلى أنه لم يفكر في احتراف الغناء.
وتابعت، أن المطربة الراحلة أم كلثوم، كانت أول شخص يغني له، كما كانت تغني أغنية "أخاصمك آه"، للفنانة اللبنانية نانسي عجرم عندما كانت صغيرة.
وأردفت، أن والدها تعجب عندما أخبرته برغبتها في ممارسة الغناء، بعدما أنهت الصف السادس الابتدائي: "قالي نفسك في إيه، فقال إيه الهبلة دي".
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمينا: أم كلثوم كانت أول من غنيت له.. ووالدي يمتلك صوتا رائعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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