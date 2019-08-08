بالفيديو.. ويجز يطرح أحدث كليباته "حواري"

طرح الفنان ويجز أحدث كليباته بعنوان "حواري"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهو من كلماته و ألحانه، و توزيع دي جي توتي، و إخراج وائل قطاوي. ألحانه، و توزيع دي جي توتي، و إخراج وائل قطاوي. يذكر أن الفنان ويجز طرح مؤخراً كليب بعنوان " كدا كدا"، و هو من كلماته و ألحانه، و توزيع باتيستوتا، و دي جي توتي، كما حقق الكليب نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا. مؤخراً كليب بعنوان " كدا كدا"، و هو من كلماته و ألحانه، و توزيع باتيستوتا، و دي جي توتي، كما حقق الكليب نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا.

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