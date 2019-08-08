قالت المطربة الشابة ياسمينا العلواني، إن شخصيتها تغيرت كثيرًا، منذ مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب "Arabs got talent"، موضحةً: "حياتي اتملت بكل حاجة، مريت بحاجات حلوة ووحشة".
وعن ردود فعل أعضاء لجنة التحكيم، بعدما غنت "عن العشاقسألوني"، قالت "ياسمينا"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، عبر شاشة "TEN": "حاجة متتنسيش، لكن أنا وقتها مكنتش مركزة في حاجة وقت الحدث، وكنت بتفرج زيي زي بابا وماما على الحلقة".
وأشارت "ياسمينا"، إلى أنها تدرس في كلية الإعلام حاليًا، حيث كان الالتحاق بهذه الكلية حلم حياتها.
وتابعت، أن ألبومها الأخير "قصة بنت"، يعتبر انجازها الأكبر في مسيرتها الفنية: "تعاملت مع كبار الملحنين في 9 أغاني وجميعهم ساعدوني، كانت تجربة حلوة وفيها تعب".
كانت هذه تفاصيل خبر المطربة الشابة ياسمينا: ألبوم "قصة بنت" الإنجاز الأكبر في مسيرتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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