المطربة الشابة ياسمينا: ألبوم "قصة بنت" الإنجاز الأكبر في مسيرتي

قالت المطربة الشابة ياسمينا العلواني، إن شخصيتها تغيرت كثيرًا، منذ مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب "Arabs got talent"، موضحةً: "حياتي اتملت بكل حاجة، مريت بحاجات حلوة ووحشة".

وعن ردود فعل أعضاء لجنة التحكيم، بعدما غنت "عن العشاق

سألوني"، قالت "ياسمينا"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، عبر شاشة "TEN": "حاجة متتنسيش، لكن أنا وقتها مكنتش مركزة في حاجة وقت الحدث، وكنت بتفرج زيي زي بابا وماما على الحلقة".

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وأشارت "ياسمينا"، إلى أنها تدرس في كلية الإعلام حاليًا، حيث كان الالتحاق بهذه الكلية حلم حياتها.

وتابعت، أن ألبومها الأخير "قصة بنت"، يعتبر انجازها الأكبر في مسيرتها الفنية: "تعاملت مع كبار الملحنين في 9 أغاني وجميعهم ساعدوني، كانت تجربة حلوة وفيها تعب".