شاهد.. سالي عبد السلام تكشف سر إشاعة علاقتها بـ أحمد عز

كشفت الإعلامية سالي عبد السلام، حقيقة إشاعة ارتباطها بالنجم أحمد عز، حيث نشرت صورة تجمعها به، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "أقسم بالله لو اتجوزت لهقول.. وعد مني يا مصر..ونبدأ الإشاعات الرقيقة".
يذكر أن الإعلامية سالي عبد السلام، شاركت جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها برفقة النجم أحمد عز في العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 2 الذي أقيم مساء أمس، ثم بدأت الشائعات تظهر حول ارتباطهما.
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