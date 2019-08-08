شاهد.. سالي عبد السلام تكشف سر إشاعة علاقتها بـ أحمد عز

كشفت الإعلامية سالي عبد السلام، حقيقة إشاعة ارتباطها بالنجم أحمد عز، حيث نشرت صورة تجمعها به، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و

الفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "".

يذكر أن الإعلامية سالي عبد السلام، شاركت جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها برفقة النجم أحمد عز في العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 2 الذي أقيم مساء أمس، ثم بدأت الشائعات تظهر حول ارتباطهما.