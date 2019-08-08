احتفل صناع فيلم "ولاد رزق 2" مساء أمس الأربعاء، مع جمهورهم بالعرض الخاص للفيلم داخل إحدى سينمات 6 أكتوبر.
وكان على رأس الحضور كل من الفنان أحمد عز، أصالة، خالد الصاوي، عمرو يوسف، أحمد داوود، وكريم قاسم، والمخرج طارقالعريان، والسيناريست صلاح الجهيني، كما حضر بعض ضيوف الشرف من بينهم: سيد رجب، ريم مصطفى، محمد لطفي، نسرين أمين، إسماعيل شرف، ومنى ممدوح.
وفيلم "ولاد رزق 2" بطولة كل من أحمدعز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، أحمد داود، محمد ممدوح، نسرين أمين، خالد الصاوي، باسم سمرة، ريم مصطفى، مصطفى جعفر، غادة عادل، آسر ياسين، منى ممدوح، ماجد المصري، أصالة نصري، يسرا، سيد رجب، سوسن بدر، محمد لطفي، إياد نصار، و هو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أحمد عز يشارك بالعرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 2" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.