بالصور.. أحمد عز يشارك بالعرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 2"

احتفل صناع فيلم "ولاد رزق 2" مساء أمس الأربعاء، مع جمهورهم بالعرض الخاص للفيلم داخل إحدى سينمات 6 أكتوبر.

وكان على رأس الحضور كل من الفنان أحمد عز، أصالة، خالد الصاوي، عمرو يوسف، أحمد داوود، وكريم قاسم، والمخرج طارق

العريان، والسيناريست صلاح الجهيني، كما حضر بعض ضيوف الشرف من بينهم: سيد رجب، ريم مصطفى، محمد لطفي، نسرين أمين، إسماعيل شرف، ومنى ممدوح.

وفيلم "ولاد رزق 2" بطولة كل من أحمد

عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، أحمد داود، محمد ممدوح، نسرين أمين، خالد الصاوي، باسم سمرة، ريم مصطفى، مصطفى جعفر، غادة عادل، آسر ياسين، منى ممدوح، ماجد المصري، أصالة نصري، يسرا، سيد رجب، سوسن بدر، محمد لطفي، إياد نصار، و هو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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