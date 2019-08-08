بالفيديو.. لطيفة تروج لحفلها الغتائي بتونس

روجت الفنانة لطيفة لحفلها الغنائي، يمهرحان المنستير الدولي في تونس، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الالجتماعي "فيس بوك".

"فيس بوك". يشار إلى أن الفنانة لطيفة |أحيت مؤخراً حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان قابس الدولي، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا، حيث احتفى بها الجمهور و أشعلوا الأجواء بالحماس على أنغام أغانيها. ضمن فعاليات مهرجان قابس الدولي، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا، حيث احتفى بها الجمهور و أشعلوا الأجواء بالحماس على أنغام أغانيها.



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