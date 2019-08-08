شاهد.. مي كساب تزيح الستار عن أحدث كليباتها

كشفت الفنانة مي كساب عن موعد طرح أحدث كليبتها بعنوان "البنيه"، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "بكرة إن شاء الله الساعة ٥ مساء على قناتي الرسمية ع اليوتيوب الكليب الجديد البنية من ألبومي أنا لسه

هنا قريبا بالأسواق، و الأغنية كلمات أحمد مرزوق ألحان اورتيجا توزيع أوكا هندسه صوتيه جورج يعقوب.. الكليب إخراج كامبا ماكيير هاني إبراهيم كوافير فارس الهواري إستايلست كالوشه أزياء جيهان هريدي ومني حسني غناء نوبي الفنانة الكبيره ستونه أتمني تعجبكم وشكرا لاهالي أسوان الكرام علي حفاوه الاستقبال وشكرا لأصدقائي محمد سليم ومحمد بابا وشريف الهواري علي مساعدتهم ليه هناك".

يذكر أن الفنانة مي كساب طرحت مؤخراً أغنيتها بعنوان "شايفاك كتير"، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمدي، وتوزيع

أوكا، وتعد الأغنية من ألبوم "أنا لسة هنا".

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