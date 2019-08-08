كتب امير فتحي في الخميس 8 أغسطس 2019 09:51 مساءً - عادت مغنية الراب العالمية نيكي ميناج لدائرة اهتمام الجمهور السعودي من جديد بعد أن توجهت برسالة لمحبيها في المملكة من خلال بث مباشر لها عبر “انستقرام”.
ويبدو أن نيكي ميناج قد تلقت بعض التعليقات من محبيها خلال بثها المباشر، حيث علقت بعفوية: “تحية إلى جمهوري السعودي في كل مكان.. ولكل جمهوري داخل السعودية.. أنا أحبكم يا أصدقاء كثيراً”.
كانت هذه تفاصيل خبر نيكي ميناج توجه رسالة جديدة لجمهورها السعودي ببث مباشر عبر انستقرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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