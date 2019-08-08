بأولى حلقات ذا فويس.. أحلام تتسبب في غضب حماقي وراغب وسميرة

كتب امير فتحي في الخميس 8 أغسطس 2019 09:51 مساءً - أنطلق تصوير حلقات الموسم الجديد من برنامج ” ذا فويس ” في بيروت، والذي تضم لجنة تحكيم من الفنانين راغب علامة وأحلام وسميرة سعيد ومحمد حماقي.

وتسبّبت الفنانة أحلام في تأخير التصوير خمس ساعات بسبب وصولها متأخرة إلى الاستديو وبالتالي تأخرت في تحضير نفسها رغم وجود زملائها في الوقت المحدد لهم، مما تسبب بانزعاجهم وتذمّرهم من هذا التأخير.

والجدير بالذكر أن أحلام سوف تقيم حفلاً غنائياً يوم 16 أغسطس الجاري بالمملكة.