أريانا غراندي تغادر المسرح باكيةً بسبب هذه النجمة!

متابعة بتجـــــــــــرد: دعت النجمة باربرا سترايسند النجمة أريانا غراندي إلى خشبة المسرح بشكل مفاجئ خلال فعاليات حفل سترايساند في شيكاغو. وأدت النجمتان أغنية “No More Tears” ووصفت أريانا هذه الليلة بأنها “أجمل ليلة في حياتها” إذ تمكنت من الغناء مع مثالها الأعلى. وغادرت أريانا غراندي المسرح وهي تبكي من الفرح كما أنها نشرت صورة مع باربرا سترايساند على حسابها على تطبيق إنستغرام.

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