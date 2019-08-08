مغنية راب حامل تنجو من محاولة قتل بالرصاص

متابعة بتجــــــــــرد: نجت مُغنية الراب الأميركية يونغ ميامي من الموت بأعجوبة وذلك بعدما تعرّضت لمحاولة قتل أثناء مغادرتها استديو التسجيل في ميامي يوم الثلاثاء الساعة الواحدة فجراً. وفي التفاصيل، فإن النجمة نجت من طلقات نارية عدّة وفق موقع TMZ الخاصّ بأخبار المشاهير. وقد قالت يونغ للشرطة إن الرصاص أُطلق من سيارة مطفأة الأنوار كانت خلف سيارتها. والجدير ذكره، أن يونغ ميامي العضو في فريق City Girls حامل بطفلها الثاني.

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