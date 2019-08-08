بطلة Fifty Shades تتعرض لحادث سير مع حبيبها – بالصور

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متابعة بتجــــــــــرد: تعرّضت بطلة سلسلة أفلام Fifty Shades الممثلة الأميركية داكوتا جونسون، الى حادث سير غريب برفقة حبيبها النجم كريس مارتن عندما قام السائق بعملية دهس.
وفي التفاصيل، لم يتوقف السائق على إشارة المرور الحمراء، فدهس قدم سيدة كانت تمرّ في الشارع، وأصيبت بقدمها وتم نقلها إلى المستشفى، في حين لم يتعرض كل من داكوتا جونسون وكريس مارتن لأي ضرر.
وتظهر الصور التي نشرها موقع “دايلي مايل”، ترجّل النجمين من السيارة، يرافقهما نجل مارتن البالغ من العمر 13 عامًا بحيث تم اصطحابهم بواسطة سيارة أخرى.
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