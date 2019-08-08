كيت هدسون في تصريح جريء للغاية: “أحبّ أن أتعرّى”

متابعة بتجــــــــرد: كشفت الممثلة الأميركية كيت هدسون عن عدم ندمها من الظهور عارية خصوصاً على غلاف مجلة InStyle عام 2001، وذلك في مقابلة لها مع المجلة نفسها.

وأشارت إلى أن عدد InStyle الذي ظهرت فيه عارية تمّ حظره من بعض المحال ولكنه نفذ من الأسواق.

وقالت كيت مازحةً “بكل صراحة، لا يستغرق الأمر كثيراً لأخلع ملابسي… الناس قد يقولون ما يريدون ولكنني أحبّ أن أتعرّى”.