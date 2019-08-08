متابعة بتجــــــــرد: كشفت الممثلة الأميركية كيت هدسون عن عدم ندمها من الظهور عارية خصوصاً على غلاف مجلة InStyle عام 2001، وذلك في مقابلة لها مع المجلة نفسها.
وأشارت إلى أن عدد InStyle الذي ظهرت فيه عارية تمّ حظره من بعض المحال ولكنه نفذ من الأسواق.
وقالت كيت مازحةً “بكل صراحة، لا يستغرق الأمر كثيراً لأخلع ملابسي… الناس قد يقولون ما يريدون ولكنني أحبّ أن أتعرّى”.
كانت هذه تفاصيل خبر كيت هدسون في تصريح جريء للغاية: “أحبّ أن أتعرّى” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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