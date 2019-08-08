فرض غرامة على هايدي كلوم بسبب ما فعلته خلال شهر عسلها في إيطاليا!

متابعة بتجـــــــــرد: غُرمت عارضة الأزياء العالمية هايدي كلوم وزوجها الموسيقي توم كوليتز خلال قضائهما شهر العسل في إيطاليا.

وجاء ذلك بسبب استحمامهما في مياه “الكهف الأزرق” التي تعد مصدر جذب سياحي كبير في جزيرة كابري الإيطالية، وهو أمر محظور تماماً بموجب القانون في إيطاليا.

وتوجهت هايدي كلوم وحوالي 20 من أصدقائها على متن يخت إلى منطقة الكهف الأزرق ونزلوا إلى المياه، وقد قامت الشرطة الإيطالية بتوقيفهم بالخارج.

ويواجه الزوجان الآن غرامة قدرها حوالى 7 آلاف دولار بسبب مخالفتهما القانون.