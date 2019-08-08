هيو جاكمان يكشف سر نجاح زواجه من امرأة تكبره بـ13 عامًا

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف الممثل الأسترالي الشهير هيو جاكمان، عن “الاختيار البسيط والقوي” الذي قام به عندما كان شاباً، وأنقذ زواجه من ديبورا لي فرونيس التي تكبره بأكثر من 13 عاماً، في حوار نشرته مجلة منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع.

وقال “جاكمان”، البالغ من العمر 50 عامًا، إن ما أنقذ زواجه لمدة 23 عامًا “كنا ننظر إلى عيون بعضنا البعض عند كل مفترق طرق في الحياة، يكون مفترق الطرق كبير أحياناً، وأحياناً يكون صغيرًا، وأحياناً لا ندرك أنه مفترق طرق حتى ننظر وراءنا”، وأضاف بطل سلسلة “إكس مان”: “كنا نسأل بعضنا البعض، هل هذا جيد أم سيء لزواجنا؟ أو الآن بعد أن أصبح لدينا أطفال، هل هذا جيد أم سيء لعائلتنا”.

في وقت سابق من هذا العام كشف جاكمان لمجلة “بيبول” أن “العلاقة الحميمة” هي مفتاح الزواج السعيد، وأضاف: “يتحدث الناس عن العلاقة الحميمة ويفترضون أن ذلك يعني غرفة النوم، بالطبع هي كذلك ولكن العلاقة الحميمة أيضاً هي القدرة على مشاركة كل شيء معاً، جيد، سيء، مخاوف، وأيضاً النجاحات”، مستطرداً: “لقد كنا دائماً مع بعضنا البعض”.

والتقى جاكمان بديبورا لي فرونيس الممثلة الأسترالية البالغة من العمر 63 عاماً في نيويورك، أثناء تصوير مسلسل درامي في عام 1995 في فترة انطلاقه، وقال “جاكمان” إن العرض لم يكن ناجحًا ولكنه فاز بالتعرف على ديبورا، وتزوج الاثنان في ملبورن عام 1996، وبعد معاناتهما من العقم، قاما بتبني أطفالهما، أوسكار وأفا، في أوائل العقد الأول من القرن العشرين.