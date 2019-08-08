شكرا لقرائتكم خبر عن تقليد أم كلثوم وعبدالوهاب فى حفل خيرى للمدرسة أول طريق نجومية ليلى مراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نراهم دائما على قمة سلم المجد ، عمالقة للفن أثروا حياتنا بإبداعاتهم وفنهم وأعمالهم التى رسخت فى وجداننا ، نجوم تتلألأ فى سماء الفن على مر الزمن لكننا لا نعرف كثيرا عن خطواتهم الأولى على سلم النجومية وكيف بدأوا هذا الطريق الشاق وماذا تحملوا فيه؟

ربما كانت البداية من خلال صدفة أو موقف طريف أو مفارقة غريبة غيرت مجرى حياتهم ووضعت بعضهم على أول درجة من درجات سلم المجد ، ليكتشفوا مواهبهم ويتجسد أمامهم الحلم ، فتشبثوا به وانطلقوا ورائه حتى وصلوا إلى قمة سلم المجد والنجومية.

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وفى عام 1957 نشرت الكواكب عددا من الموضوعات تحدث فيها نجوم الزمن الجميل عن مغامراتهم فى أول خطوات سلم المجد ، وبعض المواقف التى وضعتهم على بداية طريق الفن والنجومية ، وكان من بين هؤلاء النجوم قيثارة الطرب الفنانة الكبيرة ليلى مراد التى كانت طالبة فى مدرسة الراهبات عندما وقفت لأول مرة فى إحدى حفلات المدرسة تقلد أم كلثوم وعبدالوهاب وتغنى بعض أغانيهما ، فنجحت نجاحا كبيرا ، لدرجة أن المدرسة أقامت حفلا خاصا تقدم فيه تلميذتها ليلى مراد وهى تقلد مشاهير المطربين والمطربات ورصدت ريع هذه الحفلة لصالح صندوق المدرسة.

ومن هنا آمنت ليلى مراد بموهبتها وعملت على تنميتها فبدأت تحبس نفسها فى مكتب والدها الموسيقار والملحن زكى مراد الذى كان مديرا لإحدى شركات الاسطوانات لتسمع كبار المطربين والمطربات وتقلدهم.