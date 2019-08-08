تكريم الراحل فاروق الفيشاوي في لبنان

أعلنت جمعية تيرو للفنون وادارة مسرح إسطنبولي عن إقامة أسبوع أفلام تحية للفنان الراحل فاروق الفيشاوي الراحل وذلك في المسرح الوطني اللبناني في مدينة صور، حيث أعلن الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي مؤسس المسرح الوطني اللبناني عن عرض مجموعة أفلام سينمائية من روائع أعمال الفيشاوي، وهي فيلم “الجاسوسة حكمت فهمي” عام 1994، وشارك في بطولته نادية الجندي، إخراج حسام الدين مصطفى، وفيلم “الطوفان” عام 1985، من إخراج بشير الديك، كذلك فيلم “قضية عم أحمد” مع فريد شوقي، عام 1985، إخراج على رضا، وفيلم “المشبوه” مع الزعيم عادل إمام عام 1981، من إخراج سمير سيف، وفيلم “ألوان السما السبعة ” مع ليلى علوي عام 2007، من إخراج سعد هنداوي، وستعرض الأفلام بالمجان للجمهور ابتداءً من 10 ولغاية 12 أغسطس/ أب 2019، يومياً عند الساعة السابعة مساءً في المسرح الوطني اللبناني في مدينة صور.

ولد الفنان فاروق الفيشاوي بإحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية في مصر في 5 فبراير/شباط عام 1952 وبعد حصوله على ليسانس الآداب بجامعة عين شمس التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية حيث حصل على البكالوريوس. وبدأ حياته الفنية من خلال أدوار صغيرة في عدة مسلسلات ثم كانت انطلاقته الكبيرة عام 1980 عندما شارك في مسلسل “أبنائي الأعزاء شكرا” من إخراج محمد فاضل. لمع في مسلسل (أبنائي الأعزاء شكرا)، ثم عرف أدوار البطولة بعد دوره في فيلم (المشبوه). يعتبر من أغزر النجوم عملا في ثمانينات وتسعينات القرن العشرين، وقام بعمل أدوار كثيرة متباينة، حيث جسد دور الملك فاروق ودور شحات وأدوار عديدة مهمة.

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حصد الفيشاوي الكثير من الجوائز طيلة مسيرته وكان الوجه الأبرز في افتتاح أغلب المهرجانات الفنية العربية، ففي 2007 حاز على جائزة المجلس القومي لحقوق الإنسان لأفضل الأعمال الفنية والإعلامية ،وفي عام 2009 حصل على جائزة أفضل ممثل من الأكاديمية الافريقية السينمائية عن فيلم ألوان السما السبعة، ودرع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي من الملتقى العربي الرابع للمنتجين العرب، وآخر جوائزه كانت في فبراير 2019 فحصل فاروق الفيشاوي على جائزة الريادة السينمائية من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته ال 67.

وفي 3 أكتوبر 2018، وخلال إلقاءه كلمته بافتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته رقم 34، وفي مشهد مؤثر وصادم، فاجأ الجميع بإعلانه إصابته بمرض السرطان، وطالب الحضور بعدم الحزن، ووعدهم بالانتصار عليه.

أما آخر أعماله الفنية فكان مشاركته في مسرحية الملك لير، مع النجم يحيى الفخراني. وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي صباح يوم الخميس في 25 يوليو من عام 2019 متأثراً بغيبوبةٍ كبدية بعد صراعه مع مرض السرطان.