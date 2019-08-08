شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف يقدم جرعة أكشن ومطاردات احترافية فى فيلم "ولاد رزق 2" مع أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع النجم عمرو يوسف، أن يقدم عدة مشاهد أكشن ومطاردات مميزة، ضمن أحداث فيلم "ولا رزق 2" – عودة أسود الأرض، الذى طرح فى دور العرض السينمائى أمس للجمهور، من إخراج طارق العريان، حيث ظهر يوسف بلوك جديد، وبدا ذلك واضحًا عندما قام بتصوير مشهد مطاردة بالسيارات جمعه بالفنان إياد نصار خلال الأحداث، فضلاً عن تنفيذ مشاهد الأكشن والحركة بطريقة احترافية جعلته يظهر بشكل مميز.

ويقدم عمرو يوسف شخصية "ربيع" الشقيق الثانى لأحمد عز، الذى قدم شخصية "رضا" فى أحداث الفيلم"، فضلاً عن شقيقيه الأصغر أحمد الفيشاوى وكريم قاسم، وخلال الأحداث يورط ربيع شقيقه الأكبر فى عملية نصب كبيرة، تسفر عن خطف نجل شقيقة وزوجته، وتنقلب الأحداث رأسًا على عقب.

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وفى سياق متصل، احتفل أمس أبطال الفيلم بالعرض الخاص داخل أحد المولات الكبرى فى منطقة 6 أكتوبر، بحضور جميع نجومه، فضلاً عن مخرج العمل طارق العريان وزوجته المطربة أصالة، وعدد كبير من الفنانين أحمد بدوى مدير عام شركة سينرجى فيلمز، ونادية الجندى، والمنتج محمد السبكى، وأحمد داوود وزوجته، وإسماعيل شرف، وآخرون.

"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف، من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.