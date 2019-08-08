شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع وخاطر وتوتا برفقة أشرف عبد الباقى فى بوستر الموسم الأخير لـ"مسرح مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طرح الفنان أشرف عبد الباقى البوستر الدعائى للموسم السابع والأخير لعروض "مسرح مصر" وظهر فى الأفيش على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن "توتا" وحمد الميرغنى ومحمد أنور، والمقرر عرضها فى عيد الأضحى المقبل.

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كانت أخبار تم تداولها عن انتهاء عروض مسرح مصر بعد 6 مواسم متتالية، وهو ما نفاه أشرف عبد الباقى، مؤكدا أن نجوم الفرقة جاهزون لتقديم موسم سابع رغم أن بعضهم كان مشغولا بأعمالهم الفنية فى شهر رمضان.

يذكر أن عروض "مسرح مصر" تم تقديمها على فى جاردن سيتي، ويشارك فى بطولتها فرقة "مسرح مصر" أشرف عبد الباقى وعلى ربيع ومحمد عبد الرحمن وحمدى الميرغنى ومصطفى خاطر ومحمد أسامة "أوس أوس" وكريم عفيفى ودينا محسن "ويزو" وإسراء عبد الفتاح وسارة درزاوى وإبرام سمير وحامد الشراب وبيشوى طاهر ومحمد توب ووائل العونى ومصطفى بسيط ومحمد أنور ومهندس ديكور محمود سامى وأزياء هالة الزهوى ومدير الفرقة حسن نجيب، والعروض من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيونى سعيد حامد.