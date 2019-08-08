شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تامر عاشور يطلق كليب "من غير ما احكيلك" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب تامر عاشور كليب أغنيته "من غير ما أحكيلك" من ألبومه الأخير "أيام" الذى طرحه فى شهر مارس الماضى، والأغنية كلمات جمال الخولى وألحان محمد النادى وتوزيع نابلسى، ويعد الكليب الثانى من الألبوم بعد "دى حكاية" الذى طرحه بالتزامن مع اطلاق الألبوم.
ألبوم "أيا" يضم 12 أغنية هى "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكايه"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة"، واستطاعت أغنية "قولولو سماح" التواجد فى قائمة "تريند" يوتيوب طوال الأسبوع.
وأحيا تامر عاشور اخر حفلاته الغنائسة يوم 29 يوليو الماضى على المسرح الروماني بالإسكندرية، ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء برعاية دار الأوبرا المصرية، وغنى خلال الحفل العديد من أغانيه الشهيرة اضافة إلى أغنيات ألبومه "أيام".
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