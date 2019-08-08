شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تطرح أغنية "البُنيه".. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روجت الفنانة مى كساب، لفيديو كليب أغنية "البنيه" من ألبومها الجديد "أنا لسه هنا"، المقرر طرحه قريبًا فى الأسواق. وكتبت مى عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "بكره إن شاء الله الساعة 5 مساءً على قناتي الرسمية على اليوتيوب الكليب الجديد "البنيه" من ألبومى أنا لسه هنا قريبًا بالأسواق". وتابعت: "الأغنية كلمات أحمد مرزوق ألحان أورتيجا توزيع أوكا هندسة صوتية جورج يعقوب الكليب إخراج كامبا ماكيير هاني إبراهيم إستايلست كالوشه أزياء جيهان هريدي ومني حسني غناء نوبي الفنانة الكبيرة ستونة". Advertisements واختتمت مى، حديثها متمنية أن تنال أغنية "البنيه" إعجاب جمهورها، قائلة: "أتمني تعجبكم وشكرًا لأهالى أسوان الكرام علي حفاوة الاستقبال وشكرًا لأصدقائي محمد سليم ومحمد بابا وشريف الهوارى على مساعدتهم ليه هناك". مى كساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مى كساب تطرح أغنية "البُنيه".. غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.