صور.. مكحل يصور "يا مكسر الدنيا" من إخراج المطربة نهال نبيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب مكحّل لطرح كليب جديد لأغنية "يا مكسر الدنيا" من كلمات رمضان محمد وألحان شادي حسن وتوزيع طارق عبد الجابر وتم تصويره فى إحدى الدول الأوروبية على مدار 3 أيام من إخراج المطربة نهال نبيل والتى قدمت مؤخرًا أكثر من تجربة ناجحة فى مجال الإخراج.
نهال نبيل ومكحل
من جهة أخرى انتهى مكحّل من تسجيل 80% من أغاني ألبوم الأول والذي يتعاون فيه مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين من بينهم محمد رفاعي، محمد يحيي، مدين، أحمد محيي، أحمد الجندى، حسين مصطفى محرم، محمد البوغة، باسم عادل، وائل عقيد، عمرو جلبط ومن الموزعين تميم، وليد شراقي، أسامة عبد الهادي، عمرو عبد الفتاح، أحمد عبد السلام ويحيي يوسف.
محكل ونهال نبيل
مكحل
مكحل
مكحل
مكحل فى كواليس تصوير الكليب
مكحل
مكحل فى كواليس تصوير الكليب
مكحل فى كواليس تصوير الكليب
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