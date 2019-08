صور.. رسالة أحمد داود لجمهوره والسبب "ولاد رزق 2"

View this post on Instagram

من العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق ٢" #ولاد_رزق2 #عودة_أسود_الأرض تقدروا تشوفوا الفيلم النهاردة في كل السينمات .. ان شاء الله يعجبكم وكل سنة وانتوا طيبين 🙏😍🤟