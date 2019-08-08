شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رسالة أحمد داود لجمهوره والسبب "ولاد رزق 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم الشاب أحمد داود بالعرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 2"، فى إحدى دور العرض، وحضر أبطال العمل على رأسهم النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وكريم قاسم للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى.

ونشر داود صورًا من العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 2"، وكتب عليها قائلًا: "من ‏العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 2، تقدروا تشوفوا الفيلم النهاردة في كل السينمات، إن شاء الله يعجبكم وكل سنة وأنتوا طيبين".‏

يذكر أن فيلم "ولاد رزق 2" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داود وكريم قاسم وخالد الصاوى ‏ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، ومن تأليف ‏صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان‎























