شكرا لقرائتكم خبر عن توم هاردى ممثل وكاتب فى الجزء الثاني من فيلم venom والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت بعض التقارير الأجنبية، أن الممثل العالمي توم هاردى، يشارك بكتابة بعض المشاهد فى الجزء الثاني من فيلمه القادم venom للمخرج العالمي آندي سركيس.

وبحسب تصريحات نقلتها صحيفة "فاريتى" للمخرج سركيس، أكد أن الفيلم الجديد سيكون حالة استثنائية في عالم السينما الإخراج، بعد إضافة العديد من العناصر الجديدة فى التجربة الإخراجية المقرر عرضها منتصف العام المقبل.

وبإخراج أندي سركيس لفيلم "Venom 2" سيكون هو الفيلم الثالث لسركيس بعد فيلمي "Breathe" عام 2007، وفيلم " Mowgli: Legend of the Jungle" الذي عرض عام 2018 .

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وحقق الجزء الأول من الفيلم إيرادات وصلت إلى 856 مليون دولار حول العالم، فيلم Venom تدور قصته حول إيدى بروك التى يجسدها توم هاردى، والذى ظهر لأول مرة فى أفلام سبايدر مان، الشخصية التى تحولت من شخص عادى إلى شخص خارق للطبيعة شرير بسبب تعرضه لهجوم من كائن فضائى منحه قدرات خارقة وأصبح داخله يواجه قوى الشر والخير، ويواجه العديد من الأحداث التى يسعى للتغلب عليها والسيطرة على الكوكب.

فيلم Venom من بطولة توم هاردى، وميشيل ويليامز، ووودى هارلسون، وجينى سليت، وريز أحمد، ومارسيلا براجيو، وريد سكوت، وميشيل لى، وسكوت هيز، وماك براندت، ومن إخراج روبن فلايشر، ومن تأيف مجموعة متنوعة من الشخصيات وهم كيلى مارسيل، وسكوت روزنبرج، وتود مكفارلين، وجيف بينكنر، وديفيد ميشليني.