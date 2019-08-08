بطولة في الشارع.. هكذا أنقذ داني تريجو طفلا من الموت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

بطولة خارج الشاشات، لعبها الفنان الأمريكي "داني تريجو"، عندما أنقذ صبيا كان داخل سيارة انقلبت خلال حادث تصادم في لوس أنجلوس أمس الأربعاء.

ووفقًا لوكالة رويترز، قال تريجو -البالغ من العمر 75 عاما- لمحطة (كيه.إيه.بي.سي) التلفزيونية، إنه كان في طريقه إلى ورشة إصلاح سيارات في حي "سيلمار" في لوس أنجلوس عندما رأى سيارة تتخطى إشارة المرور الحمراء وتصطدم بأخرى مما جعلها تنقلب أكثر من مرة، وحوصر الصبي الذي كان يجلس في المقعد الخلفي بالسيارة، ويضع حزام الأمان، وكانت جدته التي كانت تقود السيارة.

Advertisements

وتعاون تريجو مع امرأة تصادف مرورها وقت الحادث وتدعى "مونيكا جاكسون"، وساهما في إخراج الصبي قبل وصول خدمات الطوارئ للموقع.

وقال تريجو إن جاكسون زحفت لداخل السيارة وحررت الصبي من حزام الأمان قبل أن يسحبه تريجو للخارج، وعمل على تهدئة الصبي قبل أن يتمكن في النهاية من تحريره، وظل معه إلى أن تم إخراج جدته من بين حطام السيارة بأمان.

وقالت محطة (كيه.إيه.بي.سي) التلفزيونية إن الحادث لم يسفر عن أي إصابات خطيرة لكن ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى من بينهم الصبي.