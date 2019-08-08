مع اقتراب العيد.. إعلان جديد لفيلم "الفيل الأزرق 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر السيناريست والروائي أحمد مراد، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" إعلان جديد لفيلم "الفيل الأزرق 2"، مع اقتراب عيد الأضحى. وكتب مراد في تعليقه على الفيديو: "إعلان الفيل الأزرق2، فيلم عيد الأضحى، حالياً بجميع دور العرض". الفيلم من بطولة كريم عبد العزير ونيللي كريم وهند صبري وإياد نصار، كما سيظهر بعض من أبطال الجزء ‏الأول ‏ضيوف شرف، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد‎.‎

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