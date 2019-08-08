لهذا السبب.. حفل جوائز الإيمي 2019 بدون مذيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال تشارلي كوليير الرئيس التنفيذي لشركة فوكس إنترتينمنت، إن منتجي حفل جوائز الإيمي التلفزيونية الذي سيبث سبتمبر المقبل قرروا إقامة الحفل دون مقدم حتى يتاح للحفل مزيد من الوقت للاحتفاء بأشهر المسلسلات التي انتهت في الآونة الأخيرة.

وأُسدل الستار على عدد من المسلسلات الشهيرة الحائزة على جوائز هذا العام مثل "صراع العروش" و"نظرية الانفجار الكبير" و"فيب".

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وسيقام الحفل الذي يكرم أفضل ما أنتجه التلفزيون يوم 22 سبتمبر القادم.

ووفقًا لما جرت عليه العادة، يُحيى مقدم من المشاهير حفلات الجوائز في هوليوود، لكن هذا العام صرح تشارلي كوليير الرئيس التنفيذي لشركة فوكس إنترتينمنت التي ستبث الحفل، أن المنتجون قرروا هذا العام عدم الاستعانة بمقدم للحفل واستغلال الوقت بدلاً من ذلك في تكريم المسلسلات التي انتهت، مشيرًا إلى أنه لو كان هناك مقدم وفقرة افتتاحية فهذا يعادل ما بين 15 و20 دقيقة من الوقت وحينها لن نتمكن من استخدامها في تحية هذه المسلسلات، وأعتقد أن هذا سيمنحنا مزيدا من الوقت لتكريم المسلسلات".

يُذكر أن حفل جوائز الأوسكار أقيم في فبراير الماضي، دون مقدم، بعد انسحاب الممثل الكوميدي كيفن هارت من استضافة الحفل بسبب تغريدات هاجم فيها المثلية.