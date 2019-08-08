رغم انشغاله بـ"2 طلعت حرب".. مجدي أحمد علي يُدرس الإخراج للمواهب الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

انضم المخرج الكبير مجدي أحمد علي لأسرة أكاديمية ترك للفنون لتعليم الإخراج لطلاب الأكاديمية، كما تم الإعلان عن انضمام مدير التصوير الكبير سمير فرج للأكاديمية.

من ناحية أخرى، ينشغل مجدي أحمد علي بالتحضير لفيلمه الجديد "2 طلعت حرب"، وكان أخر أفلامه "مولانا" بطولة الفنان عمرو سعد.

سمير فرج هو المدير العام للدورة الـ34 من مهرجان الإسكندرية، والتي تنعقد في الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المُقبل. صاحب باع طويل في المجال السينمائي ليس في التصوير فقط بل وفي الإنتاج والتدريس، حيث قام بتصوير وإنتاج أكثر من 150 فيلمًا مع كبار النجوم.

وتضم الأكاديمية مجموعة كبيرة من المتخصصين في صناعة الأفلام والمسلسلات، بينهم "المخرج الكبير محمد عبدالعزيز، المخرج مجدي أبوعميرة، المخرج محمد النقلي، الماكيير محمد عشوب، مدير التصوير نزار شاكر، السيناريست معتز فتيحة، الدكتور علاء قوقة".