محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة: شارك الفنان صلاح عبدالله متابعي حسابه الرسمي على موقع "تويتر" بصورة من فيلم "حنحب ونقب"، جمعته بالفنانين الراحلين: فاروق الفيشاوي ومحمد متولي وحسين الشريني، داعيًا لهم بالرحمة والمغفرة. وكتب في تعليقه على الصورة "يا حسين يا شربيني يا محمد يا متولي يا فاروق يا فيشاوي، كل سنة وإنتوا طيبين وعيد سعيد عليكم بإذن الله وعفوه ورحمته". وضمت الصورة أيضًا الفنانين: المنتصر بالله، وعبدالله مشرف، ودنيا عبدالعزيز، وعلا رامي.

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كانت هذه تفاصيل خبر بصورة من "حنحب ونقب".. صلاح عبدالله يهنئ "الفيشاوي" ومحمد متولي بعيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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