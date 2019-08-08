«الفيل الأزرق 2» يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ويحقق إيرادات غير مسبوقة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أغسطس 2019 07:36 مساءً -

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نجح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» في تحقيق نجاح غير مسبوق؛ حيث حقق إيرادات اقتربت من الـ40مليون جنيه في عدد قليل من الأيام، كما تصدر هاشتاق «الفيل الأزرق 2» محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يقتصر الهاشتاق على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بل امتد إلى عدد كبير من مشاهير الفن، الذين أشادوا بالمسلسل، فمنهم الفنانة بُشرى، التي علقت على الهاشتاق، وقالت: «عاجزة عن الوصف والتعبير... فيلم مختلف عن سائر الأفلام المصرية، وسعيدة بأدوار زميلتيَّ وصديقتيَّ نيللي كريم وهند صبري، وتنفيذ الخدع شيء عظيم... فيلم يخليك مشدود في كرسيك مش عارف تحرك ساكن... تحية للمخرج وقائد العمل مروان حامد... أما عن دور هند صبري فحدّث ولا حرج عن البراعة والشطارة وحالة النضج الواضحة والاختلاف الملحوظ... برافو الفيل الأزرق ٢، كما هو برافو الفيل الأزرق ١، إن لم يكن أكثر».

وأضافت بُشرى: «أما عن نجومية كريم عبدالعزيز، فتؤكد يوماً بعد يوم، بقدر ما ينير ليس لنفسه فقط، بل لغيره من النجوم الطريق؛ لكي يبدعوا ويبرعوا، وهذه حالة نادرة من الثقة في النفس والسير بخطى ثابتة في نجوميته».

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وقالت المؤلفة إنجي علاء: «هند صبري إنتي معدية بكل المقاييس في الفيل الأزرق.. بجد تاخدي أوسكار على التمثيل ده.. برافو هند صبري.. إبداع ومصداقية في دور صعب يتصدق الفيل_الأزرق2»، وأضافت: «لما المخرج يخرج بمزاج، ويعيش دماغ المؤلف، ويحاكي خياله بإخراج بعيد كل البعد عن الواقعية، ويطلع بره الصندوق، ويدور على غير المتوقع ويقدمه؛ يبقى يستاهل تصفيق للصبح، هو والمؤلف وكل صناع العمل، برافو مروان حامد وأحمد مراد.. وكل الممثلين تألقوا وأبدعوا».

فيما علّق نجم مسرح مصر محمد أنور، وقال: «أول مرة في حياتي أدخل فيلم مصري وأفضل مركّز ومشدود وخايف ومبهور طول الفيلم كده.. الفيلم عظيم، والإخراج عالمي، والموسيقى مش طبيعية، والتصوير تحفة، والتمثيل يخض».

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