ديزني تعيد تقديم فيلم Home alone بعد 3 عقود من عرضه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أغسطس 2019 07:36 مساءً - أعلنت شركة ديزني أنها ستعيد تقديم فيلم Home Alone الذي حقق نجاحاً مذهلاً خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، وهو الخبر الذي أسعد عدداً من محبي وعشاق السينما حول العالم، ولم يعلن حتى الآن عن بدء العمل على إعادة التقديم.



وحسب موقع cnn أن شركة ديزني تمتلك الآن كثيراً من الامتيازات بعد أن اشترت استوديو th Century Fox 20 وهو ما سيدفع ديزني لإعادة تقديم عدد من الأعمال التي قدمتها فوكس.



واستطاع الفيلم أن تصل إيراداته إلى 476 مليون دولار، بينما كانت ميزانية الفيلم 18 مليون دولار فقط، وهو نجاح واضح في شباك التذاكر.



Home Alone قامت بتوزيعه شركة th Century Fox20 هو فيلم كوميدي تم عرضه لأول مرة في نوفمبر 1990، تدور أحداث الفيلم حول "كيفين مكاليستر" وهو ولد في الثامنة من عمره، الذي عن طريق الخطأ يترك وحده في البيت، في الوقت الذي تسافر فيه عائلته في رحلة إلى فرنسا لقضاء عطلة عيد الميلاد، ومدة عرض الفيلم 103 دقائق.