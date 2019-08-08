أنطلق تصوير حلقات الموسم الجديد من برنامج ” ذا فويس ” في بيروت، والذي تضم لجنة تحكيم من الفنانين راغب علامة وأحلام وسميرة سعيد ومحمد حماقي. وتسبّبت الفنانة أحلام في تأخير التصوير خمس ساعات بسبب وصولها متأخرة إلى الاستديو وبالتالي تأخرت في تحضير نفسها رغم وجود زملائها في الوقت المحدد لهم، مما تسبب بانزعاجهم وتذمّرهم من هذا التأخير.

والجدير بالذكر أن أحلام سوف تقيم حفلاً غنائياً يوم 16 أغسطس الجاري بالمملكة.

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كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تتسبب في غضب حماقي وراغب وسميرة بأولى حلقات ذا فويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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