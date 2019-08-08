شاهد.. تامر عاشور يطرح أحدث كليباته "من غير ماحكيلك"

طرح الفنان تامر عاشور أحدث أغاني ألبومه الجديد بعنوان "من غير ماحكيلك"، على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهاتالعالمي "يوتيوب".
والأغنية من كلمات جمال الخولي، و ألحان محمد النادي، و توزيع النابلسي، و إخراجكريم الحميدي.
يذكر أن الفنان تامر عاشور طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان "أيام"، و يضم الألبوم 10 أغاني، و من بينهم: "في بالي"، "خلصانة الحكاية"، "مرة"، "بقالي زمان"، "سلام"، "قولوله سماح".
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