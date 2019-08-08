حسن الخلعي يطرح أغنية "طابخين بطاطس"

طرح الفنان حسن الخلعي أغنية بعنوان "طابخين بطاطس"، عبر قناة السبكي الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، ويشاركه في الغناء الفنان محمد ثروت.

و الأغنية من كلمات إسلام خليل،

و ألحان عصام إسماعيل، و توزيع زيزو فاروق، و هي من فيلم "أنت حبيبي وبس"، و المقرر عرضه ضمن ماراثون عيد الأضحى.

فيلم "أنت حبيبي وبس" بطولة كل من محمود الليثي، بوسي، صافيناز، هالة فاخر، نرمين ماهر، إيمان السيد، أحمد حلاوة، عبد السلام، محمد ثروت، حسن الخلعي، و من تأليف سيد السبكي، و إخراج أحمد البدري.

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