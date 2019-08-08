طرح الفنان حسن الخلعي أغنية بعنوان "طابخين بطاطس"، عبر قناة السبكي الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، ويشاركه في الغناء الفنان محمد ثروت.
و الأغنية من كلمات إسلام خليل،و ألحان عصام إسماعيل، و توزيع زيزو فاروق، و هي من فيلم "أنت حبيبي وبس"، و المقرر عرضه ضمن ماراثون عيد الأضحى.
فيلم "أنت حبيبي وبس" بطولة كل من محمود الليثي، بوسي، صافيناز، هالة فاخر، نرمين ماهر، إيمان السيد، أحمد حلاوة، عبد السلام، محمد ثروت، حسن الخلعي، و من تأليف سيد السبكي، و إخراج أحمد البدري.
كانت هذه تفاصيل خبر حسن الخلعي يطرح أغنية "طابخين بطاطس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.