إيهاب توفيق يلتقي بجمهوره مع أحمد شيبة في العيد

يحيى الفنان إيهاب توفيق حفلا غنائيا، يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس الجاري، في فندق سميراميس و يشاركه في الحفل الفنان الشعبي أحمد شيبة، و الفنانة دينا،

و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

يذكر أن الفنان إيهاب توفق، و الفنان أحمد

شيبة، طرحا مؤخراً كليب بعنوان "عشمى فى ربنا"، و هو من كلمات رضا المصري، و ألحان فارس فهمي، و توزيع زيزو فاروق، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.