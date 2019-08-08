بالصور ..سديم باند تشعل مكتبة الإسكندرية بحفل مهرجان الصيف

أحيت فرقة "سديم باند" حفلًا غنائيًا كبيرًا بمكتبة الإسكندرية، أمس الأربعاء ضمن فعاليات المهرجان الصيفي، الذى يمتد حتى 31 أغسطس الجاري، بمشاركة عدد من نجوم الغناء فى مصر والدول العربية والأجنبية.

مشاركة سديم فى المهرجان الصيفى تعد الأولى من نوعها، وأبهرت الفرقة حضور الحفل، بعد تقديم مجموعة من الأغانى العربية

والأجنبية الخاصة بهم، والتى من المقرر طرحها فى ألبوم غنائي قريبًا.

قدمت الفرقة خلال الحفل أغنيات " بلوتو" و" تروماى" و " جنيه وربع" وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما تميزت" سديم" فى تقديم 7 أغنيات بالانجليزية بموسيقى

خارجة عن المألوف، وتوزيع متفرد، من بينها أغنيات “ Jazz” و "” funky و " “deep house، وذلك خلال الحفل الذى رفع لافتة كامل العدد.

يذكر أن "سديم" فرقة غنائية مستقلة تأسست عام 2016 من الشباب المحب للموسيقى والغناء، ويصف أعضاء الفرقة أنفسهم بأنهم قادمون من الفضاء محاولين التواصل مع البشر، وذلك لاستخدامهم أنواع الموسيقى المختلفة وتقنيات الغناء المتعددة للمزج بين الثقافات المختلفة.

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